2019-07-30T14:46:02+03:00
Происшествия

КАМАЗ всмятку раздавил Toyota в Красноярском крае: погибли двое

Это второе серьезное ДТП с КАМАЗом за день [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
КАМАЗ всмятку раздавил Toyota в Красноярском крае: погибли двое.КАМАЗ всмятку раздавил Toyota в Красноярском крае: погибли двое.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На трассе в Красноярском крае КАМАЗ раздавил Toyota, это ДТП унесло жизни двух человек, сообщили в группе ЧП – Красноярск.

Вот предварительная информация: все произошло во вторник, 30 июля, около трех часов дня на 906-м километре дороги Р-255 «Сибирь» в Уярском районе.

Toyota не пропустила КАМАЗ. Видео: ЧП - Красноярск

Автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 58-летний мужчина, двигался в сторону Канска. И не пропустил КАМАЗ, что ехал в попутном направлении. В момент разворота мужчина допустил столкновение с грузовиком.

- КАМАЗ попросту смял легковушку, - говорят свидетели. – Погибли шофер и пассажир Toyota.

Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кабина искорежена, водителю досталось»: автобус с людьми разбился о КАМАЗ под Красноярском

Автобус скатился в кювет, кабина буквально снесена - картина жуткая… А рядом в поле - толпа людей. Перепуганных, они только что выбрались живыми, уцелели в крупной аварии. На трассе под Красноярском 30 июля 2019 года пассажирский автобус разбился о КАМАЗ, пострадали пассажиры и водитель (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дополнительные ресурсы МЧС подключат к тушению пожаров в Красноярском крае
Бывший дилер Toyota в Красноярске извинился перед обманутыми клиентами
Себя ударь! В центре Красноярска две девушки избили пони
Топор, нож и жгут… В Красноярском крае женщина зверски убила бывшего из ревности
Только в пробке посадил. Перевозившего на коленях ребенка водителя наказали на 3 тысячи
Дети гостили у бабушки. Молодая пара задохнулась в дыму при пожаре в Хакасии
Все запреты на выгул собак отменили в Красноярске
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
На обустройство центра Красноярска и кладбища Бадалык направят почти 110 млн рублей
В небо над Красноярском ворвутся истребители
Новый облик исторического квартала показали красноярцам
Водителя автобуса поймали пьяным за рулем в Красноярском крае
Вот так поворот! Сдавший авто на ремонт мужчина обнаружил его на сайте по продаже
Кругом вода. Трассу Красноярск – Иркутск закрыли из-за паводка
Парень в продуктовой тележке из супермаркета попал под колеса в Красноярске
Красноярская колония стала готовить визажистов и парикмахеров
Разбитую дорогу на Урванцева отремонтируют к сентябрю
Больше 60 километров туристических троп обустроят в Гремячей гриве Красноярска
Новый пляж с местом для пикников появился на красноярском острове Отдыха
Российским звездам ответили на требования немедленно потушить лесные пожары в Красноярском крае
Кетчупом – по автохамству: в Красноярске в Покровке дорогой джип измазали соусом и мукой
Стало известно имя нового ректора Сибирского федерального университета
В Красноярском крае зеленый лес выдали за сгоревший и отдали под полную вырубку
В Красноярском крае в Чулыме утонули парень и девушка
В Красноярске от клещей обработают Солнечный и район Мясокомбината
В Красноярске нетрезвый подросток разбил угнанную у матери иномарку
В Красноярске на острове Отдыха появилась первая разрешенная пикниковая зона
На праздновании 400-летия Енисейска отменили световое шоу