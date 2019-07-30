КАМАЗ всмятку раздавил Toyota в Красноярском крае: погибли двое

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-30T14:46:02+03:00

Это второе серьезное ДТП с КАМАЗом за день [видео]

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На трассе в Красноярском крае КАМАЗ раздавил Toyota, это ДТП унесло жизни двух человек, сообщили в группе ЧП – Красноярск.

Вот предварительная информация: все произошло во вторник, 30 июля, около трех часов дня на 906-м километре дороги Р-255 «Сибирь» в Уярском районе.

Toyota не пропустила КАМАЗ. Видео: ЧП - Красноярск

Автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 58-летний мужчина, двигался в сторону Канска. И не пропустил КАМАЗ, что ехал в попутном направлении. В момент разворота мужчина допустил столкновение с грузовиком.

- КАМАЗ попросту смял легковушку, - говорят свидетели. – Погибли шофер и пассажир Toyota.

Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU