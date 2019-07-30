Дополнительные ресурсы МЧС подключат к тушению пожаров в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-30T14:20:36+03:00

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Для ликвидации пожаров в Красноярском крае мобилизуют дополнительные ресурсы МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, площадь пожаров в крае все еще увеличивается. По данным на 30 июля, она составила больше миллиона гектаров – это 1 051 783,5. Зарегистрировано 116 пожаров.

Во вторник глава края Александр Усс провел рабочую встречу с первым заместителем министра России по делам гражданской обороны Александром Чуприяном, временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым и начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным.

По словам Александра Усса, в крае сложилась сложная, но контролируемая ситуация. Схожая с тем, что наблюдалось раньше. Но из-за неблагоприятной розы ветров произошло сильное задымление. Его источники – пожары в трех регионах – Красноярском крае, Иркутской области и Республики Саха Якутия.

- Мы привлекли резерв нашей «Авиалесохраны», резервы парашютистов-десантников других субъектов России, - отметил Михаил Клинов. – На сегодня более 400 человек парашютистов-десантников работают на тушении пожаров в Красноярском крае.

Решается вопрос об использовании авиатехники МЧС.

- В ближайшее время будет проведена воздушная разведка, по итогам которой примем окончательное решение, - заявил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

В финале встречи было принято решение – выделить дополнительные ресурсы для ликвидации пожаров. Региональный главк МВД подтвердил готовность командировать при необходимости 150 человек. На север края уже направлена группа из подразделений МЧС (в частности Кемеровской области и Хакасии), а это больше 100 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU