Себя ударь! В центре Красноярска две девушки избили пони

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-30T13:04:36+03:00

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Жестокая сцена попала на камеру в центре Красноярска. Две девушки избивали хлыстом брыкающегося пони, сообщает ТВК со ссылкой на автора ролика. Как выяснилось, женщина стала свидетелем расправы.

На кадрах видно: сначала девушки тянут упирающееся животной за собой, легонько подгоняя его. Но пони ни в какую. Тогда переходят к более крутым мерам – начинают хлестать плеткой. Довольно сильно, потому что лошадка взвивается на дыбы, стараясь вырваться от обидчиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/723053" frameborder="0"></iframe> Бьют пони. Видео: ТВК.

- Девочка, себя ударь! – не выдержав, автор ролика вступается за пони.

А хозяйка в ответ только огрызается: «Сейчас тебя ударю!». – Как не стыдно?! – парирует женщина.

Тем более что, судя по видео, экзекуция происходит на глазах у десятков прохожих. Но никто и не думает остановить живодеров. Кроме одной очевидицы.

Напомним, похожий случай был на острове Татышев в новогодние праздники. Там пони стало плохо, животное было все в крови. А хозяйка во всеуслышание обещала сдать его на колбасу.

ИСТОЧНИК KP.RU