Себя ударь! В центре Красноярска две девушки избили пони
Жестокая сцена попала на камеру в центре Красноярска. Две девушки избивали хлыстом брыкающегося пони, сообщает ТВК со ссылкой на автора ролика. Как выяснилось, женщина стала свидетелем расправы.
На кадрах видно: сначала девушки тянут упирающееся животной за собой, легонько подгоняя его. Но пони ни в какую. Тогда переходят к более крутым мерам – начинают хлестать плеткой. Довольно сильно, потому что лошадка взвивается на дыбы, стараясь вырваться от обидчиц.
Бьют пони. Видео: ТВК.
- Девочка, себя ударь! – не выдержав, автор ролика вступается за пони.
А хозяйка в ответ только огрызается: «Сейчас тебя ударю!». – Как не стыдно?! – парирует женщина.
Тем более что, судя по видео, экзекуция происходит на глазах у десятков прохожих. Но никто и не думает остановить живодеров. Кроме одной очевидицы.
Напомним, похожий случай был на острове Татышев в новогодние праздники. Там пони стало плохо, животное было все в крови. А хозяйка во всеуслышание обещала сдать его на колбасу.
ИСТОЧНИК KP.RU