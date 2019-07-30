2019-07-30T11:03:50+03:00
Происшествия

Дети гостили у бабушки. Молодая пара задохнулась в дыму при пожаре в Хакасии

Предварительная причина трагедии – непотушенная сигарета
Ася ЖУКОВА
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Дети гостили у бабушки. Молодая пара задохнулась в дыму при пожаре в Хакасии.Дети гостили у бабушки. Молодая пара задохнулась в дыму при пожаре в Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Черногорске (Хакасия) при пожаре погибла молодая пара – 20-летний парень и девушка 27 лет. Жертв могло быть больше, потому что они жили с двумя детьми. Но в тот вечер малыши гостили у бабушки…

Трагедия произошла поздно вечером 26 июля. Полыхнул один из домов на улице Москалева. Когда тушили пожар, обнаружили два тела – мужчины и женщины. Отравились угарным газом. Предварительно, кто-то из них оставил на веранде непотушенные сигареты. В итоге дом полыхнул, как факел. Очевидцы тут же вызвали пожарных, но было уже поздно. Спасти жильцов не удалось.

Той же ночью 26 июля огонь унес жизнь 51-летнего мужчины, жившего в одном из сел Аскизского района.

- Он вместе с сожительницей был в доме на улице Красная Площадь, - рассказывают следователи. – Однако произошла ссора, женщина с детьми ушла ночевать к родственникам, мужчина находился в доме один. О пожаре сообщили соседи.

Сейчас по обоим случаям проходит проверка. По результатам будут приняты решения, возбуждать или нет уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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