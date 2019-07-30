2019-07-30T10:36:26+03:00
Общество

Хватит запрещать. Новые площадки для выгула собак появятся в Красноярске

Это ждали многие владельцы
Ася ЖУКОВА
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Новые площадки для выгула появятся в Красноярске.Новые площадки для выгула появятся в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске откроют новые площадки для выгула собак. Прежние запреты, существовавшие в течение 13 лет, отменены, сообщают Dela.ru.

Напомним, ранее владельцам собак нельзя было выгуливать своих питомцев нигде, кроме отведенных для этого мест. А их на миллионный город было всего ничего, можно сосчитать по пальцам одной руки.

Однако в декабре прошлого года вступил в силу новый федеральный закон об обращении с домашними животными. В связи с этим прокуратура потребовала исправить соответствующие положения, принятые горсоветом еще в 2006-м году.

Так что теперь запрещать выгул не будут. А, напротив, отведут для него новые места. По всей видимости, искать и обустраивать их будут на бюджетные средства.

Причем площадки очевидно будут не у домов. А, где именно, пока непонятно. Застройка в городе довольна плотная, и зеленых зон не так уж много. Какая-то конкретика должна появиться после заседания комиссии по городскому хозяйству.

Примечательно, что за нарушения правил выгула собаководов штрафовать тоже не будут. А вот это, на наш взгляд, спорное решение, вы не находите?

ИСТОЧНИК KP.RU

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