На обустройство центра Красноярска и кладбища Бадалык направят почти 110 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-30T10:07:40+03:00

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На благоустройство центра Красноярска и кладбища Бадалык будет израсходовано 110 миллионов рублей. О внесении очередных изменений в городской бюджет сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 30 июля, на сессии горсовета рассмотрели третью в нынешнем году корректировку главного финансового документа Красноярска. Она связана с предоставлением городу финансовой помощи в виде кредита – 109,6 миллионов рублей. Такое решение принято на краевом уровне.

Эти средства пойдут на благоустройство Исторического квартала. На улицах Горького и Карла Маркса (частично) планируется создать пешеходную зону с местами для отдыха.

Также будет продолжено обустройство кладбища Бадалык. По итогам обсуждений депутаты корректировку бюджета поддержали. В результате расходы увеличатся на 109,6 миллионов и составят 34,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU