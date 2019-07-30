СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-30T09:42:40+03:00

В День ВДВ в небо над Красноярском ворвутся истребители. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

2 августа, в День воздушно-десантных войск, над Красноярском пролетят истребители. Масштабное шоу от знаменитой группы высшего пилотажа «Соколы России» будет настоящим подарком для горожан.

Главной площадкой праздника станет Театральная площадь. С 10 утра здесь стартует акция «Военная служба по контракту - твой выбор!». Будут разбиты мобильные пункты отбора, где можно не только ознакомиться с правилами поступления на службу, но пройти тестирование на профпригодность и медицинское обследование.

Горожан ждет авиашоу от "Соколов России".Фото: Мария ЛЕНЦ

А в это время «Соколы России» на тяжелых сверхманевренных истребителях Су-35С покажут тактические приемы воздушного боя в ограниченном пространстве и на предельно малой высоте (до 200 метров). И, конечно, продемонстрируют групповой высший пилотаж фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск…

Кроме того, на площадь десантируются спортсмены-парашютисты. А сводный оркестр военнослужащих Центрального военного округа выступит с концертом.

Приходите, будет интересно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Будет и полевая кухня, куда без нее? Для всех желающих военные повара приготовят солдатскую кашу и чай. Приходите, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU