2019-07-30T09:42:40+03:00
Общество

В День ВДВ в небо над Красноярском ворвутся истребители

Это знаменитые «Соколы России»
Ася ЖУКОВА
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В День ВДВ в небо над Красноярском ворвутся истребители.В День ВДВ в небо над Красноярском ворвутся истребители.Фото: Мария ЛЕНЦ
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2 августа, в День воздушно-десантных войск, над Красноярском пролетят истребители. Масштабное шоу от знаменитой группы высшего пилотажа «Соколы России» будет настоящим подарком для горожан.

Главной площадкой праздника станет Театральная площадь. С 10 утра здесь стартует акция «Военная служба по контракту - твой выбор!». Будут разбиты мобильные пункты отбора, где можно не только ознакомиться с правилами поступления на службу, но пройти тестирование на профпригодность и медицинское обследование.

Горожан ждет авиашоу от "Соколов России". Фото: Мария ЛЕНЦ

Горожан ждет авиашоу от "Соколов России".Фото: Мария ЛЕНЦ

А в это время «Соколы России» на тяжелых сверхманевренных истребителях Су-35С покажут тактические приемы воздушного боя в ограниченном пространстве и на предельно малой высоте (до 200 метров). И, конечно, продемонстрируют групповой высший пилотаж фигур: петля Нестерова, бочка, колокол, ракушка, вираж, роспуск…

Кроме того, на площадь десантируются спортсмены-парашютисты. А сводный оркестр военнослужащих Центрального военного округа выступит с концертом.

Приходите, будет интересно! Фото: Мария ЛЕНЦ

Приходите, будет интересно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Будет и полевая кухня, куда без нее? Для всех желающих военные повара приготовят солдатскую кашу и чай. Приходите, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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