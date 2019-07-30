2019-07-30T07:43:54+03:00
Происшествия

Вот так поворот! Сдавший авто на ремонт мужчина обнаружил его на сайте по продаже

Слесарю грозит до шести лет
Ася ЖУКОВА
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Вот так поворот! Сдавший авто на ремонт мужчина обнаружил его на сайте по продаже.Вот так поворот! Сдавший авто на ремонт мужчина обнаружил его на сайте по продаже.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске владелец сдал на ремонт автомобиль Suzuki Escudo, а после обнаружил объявление о его продаже. Теперь работнику сервиса грозит до шести лет, пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Не так давно 58-летний мужчина оставил в автосервисе свою иномарку за 400 тысяч рублей. Ему пообещали заказать для нее запчасти и все наладить. Вместе с машиной хозяин оставил ключи и заплатил за починку – 14 тысяч рублей.

Через какое-то время случайно зашел на сайт по продаже авто и обомлел. Среди прочих там было объявление, предлагающее купит его Suzuki. Поняв, что это обман, побежал в полицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний автослесарь. Кстати, ранее судимый за имущественные преступления. Причем он постоянно брал с клиентов деньги на ремонт и заказ деталей, но работу не выполнял. А оставлял все себе.

В итоге привел людей на 520 тысяч рублей. На слесаря завели несколько уголовных дело по признакам статей «Присвоение или растрата», «Мошенничество», «Мошенничество в крупном размере» и «Кража». Его дело уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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