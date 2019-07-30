Кругом вода. Трассу Красноярск – Иркутск закрыли из-за паводка

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-30T07:07:39+03:00

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В Иркутскую область снова пришла большая вода. Трассу Р-255 «Сибирь», ведущую сюда из Красноярска, полностью перекрыли, сообщает Упрдор «Прибайкалье».

Причина – высокий уровень воды реки Ия в городе Тулун. По данным на 30 июля, он составляет до 990 сантиметров при критической отметке в 700.

- Доехать из Красноярска в Иркутск по Р-255 сейчас невозможно, - информируют в управлении.- Проезд в Братск из Красноярска осуществляется. К тому же есть альтернативный вариант: по региональной дороге 25Н-124 Тайшет – Чуна – Братск.

Водителей просят учитывать эти сведения при построении маршрута. Ограничение ввели с 5.30 утра 30 июля до особого распоряжения.

Для ликвидации последствий паводка в Тулун прибыли самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы. Всего 62 спецмашины, работающие на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятии. Если понадобится, они готовы к проведению восстановительных работ после того, как подъем воды прекратится.

ИСТОЧНИК KP.RU