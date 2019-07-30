2019-07-30T06:17:04+03:00
Общество

Красноярская колония стала готовить визажистов и парикмахеров

Новая профессия пригодится после выхода на свободу
Ася ЖУКОВА
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Красноярская колония стала готовить визажистов и парикмахеров. Фото: пресс-служба ГУФСИН.Красноярская колония стала готовить визажистов и парикмахеров. Фото: пресс-служба ГУФСИН.
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В красноярской колонии начали выпускать визажистов и парикмахеров. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, это точно пригодится женщине после выхода на свободу.

Так, в ИК-22 новую для себя профессию «Косметик» освоили 25 осужденных. Как выяснилось, при колонии имеется профессиональное училище, где за три месяца могут подготовить специалиста. Вот и здесь: девушки занимались в специальной мастерской. Для них закупили оборудование, расходники, методическую литературу. Не обошлось и без модных журналов.

Причем каждая выступала и как визажист, и как модель. После получения «корочки» и освобождения девушки надеются быстро трудоустроиться, ведь визажист нужны везде.

Кроме того, в ИК-22 уже два года обучают осужденных парикмахерскому искусству. За это время профессию получили 52 женщины. А в новом учебном году тут собираются запустить еще одно направление - «Специалист по маникюру».

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В поселке Емельяново открылся магазин с товарами, которые производят заключенные исправительной колонии № 36. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИНа.

Найти этот магазин просто – он расположился на муниципальном рынке по адресу: улица Московская, 184 г. А продукция здесь эксклюзивная, такую ни в одном другой месте не найти. Товар штучный. Тут вам масса различных сувениров: деревянные кружки и ложки, иконы, рыболовные наборы, плетеные корзины из лозы, шкатулки, четки и многое другое (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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