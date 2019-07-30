2019-07-30T05:52:27+03:00
Общество

Разбитую дорогу на Урванцева отремонтируют к сентябрю

Также работы идут на десятках объектах
Ася ЖУКОВА
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Разбитую дорогу на Урванцева отремонтируют к сентябрю.Разбитую дорогу на Урванцева отремонтируют к сентябрю.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Разбитую дорогу на улице Урванцева в Красноярске собираются отремонтировать к сентябрю. Кроме того, работы продолжаются на десятках объектах, рассказали в пресс-службе мэрии.

Комплексный работ дороги на Урванцева проводился не так давно – восемь лет назад. Однако за это время она успела основательно обветшать. Поэтому было решено привести улицу в порядок.

Этим займется ООО «КРАСДОРСТРОЙ». Планируется, что работы продлятся ровно месяц. Будет заменен бортовой камень, заасфальтирована дорога и тротуары, а также разбит газон и нанесена разметка.

Напомним, в Красноярске ремонтируют 13 объектов, еще на 10 идут работы по оптимизации движения и снижения количества ДТП. Все по графику, без задержек.

В целом в 2019-м году в городе по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» намечено отремонтировать 30 объектов, среди которых мост через реку Бугач на улице Маерчака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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