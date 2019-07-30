2019-07-30T04:54:30+03:00
Общество

Новый пляж с местом для пикников появился на красноярском острове Отдыха

Чтобы его обустроить, вывезли 8 вагонов мусора
Ася ЖУКОВА
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Новый пляж с местом для пикников появился на красноярском острове Отдыха. Фото: администрация Красноярска.Новый пляж с местом для пикников появился на красноярском острове Отдыха. Фото: администрация Красноярска.
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На острове Отдыха в Красноярске открыли новый песчаный пляж с местом для пикников и беседками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зону отдыха, появившуюся на берегу Абаканской протоки, проверил мэр Сергей Еремин. Как оказалось, преобразивший территорию бизнесмен вывез отсюда восемь вагонов мусора. И теперь тут может отдохнуть любой. Вход свободный, платная только зона барбекю.

На берегу отсыпали песчаный пляж, устроили пирс для лодок, разбили смотровую площадку со скамейками и еще одну – для занятий волейболом. Здесь установили качели, спортивные тренажеры, песочницу. Есть также восемь беседок с мангалами, освещение части острова и биотуалеты.

Сейчас работы продолжаются – очищают дно протоки. В следующем году предприниматель собирается поставить большой бассейн, сделать беседки на воде. А на втором ярусе - детский городок и футбольное поле. Кроме того, зимой на протоке обещают организовать каток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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