2019-07-29T16:29:43+03:00
Происшествия

Российским звездам ответили на требования немедленно потушить лесные пожары в Красноярском крае

Это сложно, затратно и опасно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Российским звездам ответили на требования немедленно потушить лесные пожары в Красноярском крае. Фото: Лесопожарный центрРоссийским звездам ответили на требования немедленно потушить лесные пожары в Красноярском крае. Фото: Лесопожарный центр
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Российским звездам ответили на требования немедленно потушить лесные пожары в Красноярском крае. Напомним, что в настоящее время в крае горит почти миллион гектаров, в основном в Эвенкии, Богучанском, Кежемском районах. А в интернете по этому поводу набирают обороты обращения знаменитостей. Кто-то призывом, кто-то просьбой, а некоторые и в откровенной ультимативной форме требуют бросить все силы на борьбу с огнем. Правда, не уточняют, как именно это сделать.

Виталий АКБЕРДИН, начальник ФБУ «Авиалесоохрана», прокомментировал:

- Пожары в основном зафиксированы в труднодоступных северных территориях Красноярского края. В наземной зоне их отрабатывают наземные службы. А в труднодоступных районах работают парашютисты-десантники. Работа производится практически вручную. В настоящее время группировка усилена, в том числе парашютистами из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». Распоряжением Рослесхоза в горимые регионы Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) направлены представители для координации действий. Пеленгация показывает, что в этих регионах есть много грозовых разрядов. А это – главная причина возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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