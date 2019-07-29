Кетчупом – по автохамству: в Красноярске в Покровке дорогой джип измазали соусом и мукой
В Красноярске на улице Мартынова (микрорайон Покровка) неизвестные измазали дорогой джип кетчупом и мукой. Припаркованной у входа в кафе, где продают позы и бузы, иномарке щедро залили ручки томатным соусом и посыпали сверху мукой, как пудрой. Наверняка хулиганы сделали все осторожно, чтобы сигнализация не сработала. А потому владелец или владелица сразу не заметили осквернения своего автомобиля.
Фото засыпанного мукой джипа попало в популярный паблик «Автохамы Красноярска» и вызвало бурные обсуждения у подписчиков (орфография сохранена):
- Этож как надо насолить человеку, чтоб так сделали потом...
- Зависть? Ревность? Отсутствие мозгов? Что движет людьми, которые портят чужое имущество втихаря? Там камеры на каждом доме висят.
- Почерк ревнивой женщины, они такие...
- Судя по ингредиентам, общепит отметился)))
В одном комментаторы единодушны: хорошо, что испачкали и ничего не разбили. На Норильской накануне нетрезвый пенсионер порезал у припаркованной на экопарковке автомобиля все четыре колеса.
ИСТОЧНИК KP.RU