СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-29T16:13:16+03:00

Кетчупом – по автохамству: в Красноярске в Покровке дорогой джип измазали соусом и мукой. Фото: "Автохамы Красноярска"

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В Красноярске на улице Мартынова (микрорайон Покровка) неизвестные измазали дорогой джип кетчупом и мукой. Припаркованной у входа в кафе, где продают позы и бузы, иномарке щедро залили ручки томатным соусом и посыпали сверху мукой, как пудрой. Наверняка хулиганы сделали все осторожно, чтобы сигнализация не сработала. А потому владелец или владелица сразу не заметили осквернения своего автомобиля.

Фото засыпанного мукой джипа попало в популярный паблик «Автохамы Красноярска» и вызвало бурные обсуждения у подписчиков (орфография сохранена):

- Этож как надо насолить человеку, чтоб так сделали потом...

- Зависть? Ревность? Отсутствие мозгов? Что движет людьми, которые портят чужое имущество втихаря? Там камеры на каждом доме висят.

- Почерк ревнивой женщины, они такие...

- Судя по ингредиентам, общепит отметился)))

В одном комментаторы единодушны: хорошо, что испачкали и ничего не разбили. На Норильской накануне нетрезвый пенсионер порезал у припаркованной на экопарковке автомобиля все четыре колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU