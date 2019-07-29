СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-29T14:41:02+03:00

В Красноярском крае зеленый лес выдали за сгоревший и отдали под полную вырубку. Фото: сайт краевой прокуратуры

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В Абанском районе зеленый лес выдали за сгоревший и отдали под полную вырубку. Кто стоит за всем этим, сейчас будут выяснять правоохранители. По факту уже заведено уголовное дело.

Преступление было выявлено прокуратурой района в результате проверки. Сначала сотрудники надзорного ведомства проанализировали документы, которые были направлены Абанским лесничеством в министерство лесного хозяйства края в 2018 году. В документах говорилось о необходимости провести сплошную санитарную вырубку 130 гектаров леса возле населенных пунктов Покровка и Малкас. Якобы деревья пострадали от пожара в 2010 году, теперь они усохли и являются рассадником лесных вредителей.

Минлесхоз выдал разрешение на проведение санитарной вырубки. Абанское лесничество нашло подрядчика и в лесном массиве зазвучал гул бензопил и лесовозов.

Прокурор района выехал на место проверить и не обнаружил никаких следов пожара 2010 года. Лес был живым и здоровым. Вырубку в срочном порядке запретили, однако ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 3,2 миллиона рублей. Виновный должен будет возместить его в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU