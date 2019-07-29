2019-07-29T13:36:56+03:00
Общество

В Красноярске от клещей обработают Солнечный и район Мясокомбината

Такое предписание выдал Роспотребнадзор
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске от клещей обработают Солнечный и район МясокомбинатаВ Красноярске от клещей обработают Солнечный и район МясокомбинатаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске от клещей обработают Солнечный и район Мясокомбината. Такое предписание мэрии выдал Роспотребнадзор. Поскольку работу нужно провести в очень сжатые сроки, торги уже подготовлены и поиск подрядчика начался.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства, акарицидную обработку проведут на территории сквера «Озеро-парк Октябрьский», он находится на улице Норильской, вокруг самого озера и возле конечной остановки 52-го автобусного маршрута. Второй участок находится на улице 40 лет Победы в микрорайона Солнечном, от домов 35, 37, 39 до улицы Гриболевской.

Подрядчики должны будут обследовать места отдыха горожан, затем провести очистить территорию от мусора и листвы и провести санитарную обработку. Все химикаты должны быть безопасными для людей и животных. Затем через нужно будет проверить эффективность первой обработки и при необходимости – повторить.

Добавим, что в этом году за счет бюджетных средств было обработано от клещей 445 гектаров городской территории, это небывалый объем работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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