В Красноярске нетрезвый подросток разбил угнанную у матери иномарку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-29T12:56:20+03:00

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В Красноярске нетрезвый 17-летний подросток разбил угнанную у матери иномарку. В пресс-службе полиции отмечают: это первое ДТП с участием несовершеннолетнего за рулем автомобиля в текущем году.

Авария произошла ранним утром сегодня, 29 июля. Молодой человек не имел прав на управление транспортным средством (сдать на права можно только с 18 лет). Это не помешало ему тайком от родителей взять ключи от маминой «Хонды Одиссей» и отправиться кататься по улицам города. На улице Монтажников (Кировский район, Водники) он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате получил травмы.

В полиции «Комсомольской правде»-Красноярск напомнили, что за управление транспортным средством без прав наказание штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Плюс ответственность родителей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления – это еще 30 тысяч рублей штрафа. Также родителям предстоит беседа с инспектором ПДН на тему ненадлежащего воспитания сына.

ИСТОЧНИК KP.RU