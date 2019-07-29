В Красноярске на острове Отдыха появилась первая разрешенная пикниковая зона

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-29T12:36:34+03:00

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В Красноярске на острове Отдыха появилась разрешенная благоустроенная пикниковая зона, где можно будет отдыхать, жарить шашлыки на мангале и играть в подвижные спортивные игры. Волейбольная площадка, спортивные снаряды, качели, песочница, смотровая площадка с лавочками, биотуалеты, а также отсыпанный песчаный пляж. Все это преображение – за счет частного инвестора Анатолия Корякина.

- Когда купил рядом квартиру, возникла идея навести здесь порядок, чтобы жители смогли прийти и культурно отдохнуть, пожарить шашлыки. Мы вывезли отсюда восемь вагонов леса-топляка и другого мусора. Доступ в зону отдыха для всех абсолютно свободный, платная только зона барбекю, - рассказал предприниматель.

На этом работа не заканчивается. В следующем сезоне он планирует продолжить благоустройство. В частности, сделать «плавающие» беседки, поставить большой бассейн, а на втором ярусе – детский городок и футбольное поле. Также в планах организовать зимний каток на Абаканской протоке.

Прогулявшись по всей территории, мэр Сергей Ерёмин резюмировал:

- Место отдыха ещё дошлифовывается, но здесь уже приятно находиться, природному рельефу добавили домашнего уюта. В прошлом году мы поставили себе цель – сделать в городе культурные места отдыха именно с зонами барбекю. На острове Отдыха эта задача выполнена благодаря неравнодушному отношению горожан к окружающей среде, когда желание жителей сделать город лучше подкрепляется конкретными делами.

ИСТОЧНИК KP.RU