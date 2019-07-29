2019-07-29T11:56:34+03:00
Общество

На праздновании 400-летия Енисейска отменили световое шоу

Причины пока не уточнили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На праздновании 400-летия Енисейска отменили световое шоу. Фото: сайт Красноярской епархииНа праздновании 400-летия Енисейска отменили световое шоу. Фото: сайт Красноярской епархии
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На праздновании 400-летия Енисейска отменили световое шоу. Ранее в программе было заявлено, что представление пройдет 10 августа на стенах Богоявленского собора, однако на сегодня организаторы внесли корректировки, пишет интернет-издание newslab.ru со ссылкой на Центр международных культурных связей.

- Сейчас мы убираем световое шоу из программы и готовим обновленное расписание праздника. Информации по переносу светового шоу у нас пока нет. О причинах нам тоже не сообщили, просто распорядились убрать этот пункт из программы, - прокомментировали в Центре.

Напомним, что 400-летний юбилей первого города на Енисее пройдет 9 и 10 августа. Это мероприятие краевого масштаба, на подготовку которого ушло несколько лет. За это время в городе были отреставрированы десятки старинных домов и храмов. Для участия в праздничном концерте приглашены Красноярский академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко, ансамбль танца «Енисейские зори», фолк-театр «Ладов день». А также звезда российской эстрады Олег Газманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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