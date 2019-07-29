В Красноярском крае задержали мужчину, сбежавшего из Рязани и скрывавшегося 10 лет

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-29T10:06:56+03:00

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В Ачинске полицейские задержали мужчину, которого объявили в федеральный розыск больше 10 лет назад. Попался беглец на сущей мелочи. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Несколько дней назад инспекторы ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения на трассе Р-255 «Сибирь». На 653 километре трассы остановили пассажирский автобус ПАЗ – тот двигался без включенного ближнего света. Заодно решили проверить документы пассажиров. И установили, что один из них, 62-летний мужчина, давно находится в розыске. В 2008 году он совершил кражу в Рязанской области и скрылся от правосудия.

Кроме того, в ходе досмотра у мужчины нашли 2 патрона калибра 7,62 и две пластиковые банки, в которых находилось сыпучее вещество серого цвета. Экспертиза показала, что это порох весом более 100 граммов. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

ИСТОЧНИК KP.RU