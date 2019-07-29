2019-07-29T09:37:17+03:00
Происшествия

В Красноярске два туриста устроили шашлыки на «Столбах»

Удовольствие обойдется им в 3 тысячи рублей с каждого
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске два туриста устроили шашлыки на «Столбах». Фото: пресс-служба заповедникаВ Красноярске два туриста устроили шашлыки на «Столбах». Фото: пресс-служба заповедника
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Два туриста устроили шашлыки прямо на заповедной территории «Столбов». Об этом сообщила администрация заповедника и уточнила: сигнал она получили от неравнодушных посетителей. Инспекторы оперативно отреагировали и поймали нарушителей прямо с поличным.

Не уточняется, местные это туристы или приезжие, но о запрете разбивать палатку и разводить костер они должны были догадываться. Лагерь они устроили прямо у Первого столба. Развели огонь в металлическом мангале и принялись жарить мясо. За нарушение они должны заплатить по 3 тысячи рублей каждый.

- В очередной раз напоминаем: перед посещением территории заповедника необходимо ознакомиться с установленными правилами, которые размещены на официальном сайте заповедника и информационных аншлагах. Это поможет избежать нарушения режима особой охраны, - прокомментировали в администрации «Столбов».

Добавим, что для любителей активного отдыха на природе в научно-познавательном комплексе «Нарым» есть специально отведенное место, оборудованное огнетушителями. Там можно воспользоваться мангальной и костровой беседками или установить палатку на деревянных настилах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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