СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-29T09:14:25+03:00

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Власти Красноярска согласовали митинг за отставку губернатора края. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке общественник Сергей Конбеевский. Заявка, по его словам, была подана еще два месяца назад. И дважды ее согласовывали, но – за день до предполагаемой даты мероприятия, отчего организаторы не успевали проинформировать людей. На сей раз разрешение получено заранее. Митинг состоится 1 августа с 19 до 21 часов. Ожидается до 2 тысяч человек. Место проведения – сквер Космонавтов. К слову, там проводится большая часть различных общественных мероприятий.

В правительстве края о предстоящей акции там известно. Однако в правительстве считают, что красноярцы имеют право выражать свою гражданскую позицию. Тем не менее, во время митинга в сквере Космонавтов будут работать сотрудники полиции, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU