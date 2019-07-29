СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-29T08:19:24+03:00

Жителю Красноярска в столице под видом новой продали побывавшую в аварии иномарку Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина пошел в суд и выиграл дело на 2,3 миллиона рублей

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Жителю Красноярска в столице под видом новой продали побывавшую в аварии иномарку. Узнав об этом, мужчина обратился в суд и выиграл дело, получив от нечестного продавца более 2,3 миллионов рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора. В 2017 году красноярец приобрел у «ФК Моторс» (Москва) новый автомобиль марки Honda CRV по цене 1 780 000 рублей. И даже получил скидку, поскольку на капоте были мелкие царапины.

Через три месяца мужчина попал в ДТП. И тут выяснилось, что для машины это не первая авария. Еще в 2015 году в Москве у него была существенно повреждена правая часть.

Покупатель обратился к продавцу с письменным заявлением расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за товар. Продавец ответил: привозите машину в Москву, проведем экспертизу.

Экспертизу провели на месте, в Красноярске. Выяснился факт подделки документов автосалоном. В результате «ФК «Моторс» заплатил своему обманутому покупателю 2 324 457,12 рублей. Это: стоимость автомобиля – 1 780 000 рублей, неустойка за нарушение срока рассмотрения требования потребителя – 300 000 рублей, компенсация морального вреда – 25 000, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – 200 000, судебные расходы – 19 457,12 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU