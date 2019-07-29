В Хакасии на популярной базе отдыха обнаружили тело 36-летней красноярки

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-29T07:58:04+03:00

Есть подозрение, что ее из ревности убил муж

Изменить размер текста: A A

В Хакасии на популярной базе отдыха, расположенной на озере Беле, обнаружено тело 36-летней жительницы Красноярского края с признаками насильственной смерти. В ее гибели подозревается 54-летний супруг. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следственного комитета, супружеская пара вместе с двумя детьми приехали отдыхать на Беле, разместились в палатках. Вечером 22 июля супруги за ужином распивали алкоголь. Между ними возникла ссора на почве ревности. Женщина призналась мужу, что влюблена в другого мужчину. Он тут же схватил нож и несколько раз ударил жену в область грудной клетки. Она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, он находится под стражей. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU