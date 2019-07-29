2019-07-29T08:43:39+03:00
Общество

Из Красноярска во Владивосток открываются прямые авиарейсы

Это новый маршрут, ожидается, что будет востребованным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Из Красноярска во Владивосток открываются прямые авиарейсы. Фото: Антон ПетровИз Красноярска во Владивосток открываются прямые авиарейсы. Фото: Антон Петров
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Из Красноярска во Владивосток открываются прямые авиарейсы. Это новый маршрут и ожидается, что он будет востребован у сибиряков. Осуществлять их будет компания S7 Airlines. Полеты начнутся в октябре этого года, аэробусы будут летать по два раза в неделю, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Красноярск».

Расписание выглядит следующим образом:

- со 2 октября по 23 октября по средам на Airbus А320; вылет в 3:20, прилет в 11:20;

- с 5 октября по 26 октября по субботам на Airbus A320 neo; вылет в 3:20, прилет в 11:20;

- с 30 октября по 29 декабря и в новом году с 5 января 2020 года по 29 марта 2020 года полеты будет выполняться по средам и воскресеньям на Airbus A320 neo; вылет в 00:40, прилет в 8:40.

Время в пути составит 5 часов.

Из Владивостока в Красноярск расписание начнет действовать на сутки раньше. Время в пути – 5 часов 30 минут.

Добавим, что Владивосток – это шестое направление полетов S7 Airlines из Красноярска. Регулярные прямые рейсы перевозчик осуществляет в Москву, Новосибирск, Нижневартовск, Иркутск и Пекин.

КОНКРЕТНО

Предварительная стоимость билетов:

- от 17100 рублей – без багажа, ручная кладь 10 кг, возврат невозможен, изменения платные;

- от 20 500 рублей – багаж на 1 место до 23 кг, ручная кладь 10 кг, возврат платный, изменения платные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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