СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-29T06:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске ночью погиб мотоциклист-нарушитель. Видео с камер уличного наблюдения появилось в паблике «ЧП-Красноярск». На нем хорошо видно, как мотоциклист несколько раз пролетел на большой скорости по улице Молокова в обоих направлениях, причем на запрещающий для него сигнал светофора. Однако в последний раз он врезался прямо в бок автомобиля, который совершал поворот с одной полосы на встречную.

В Красноярске ночью погиб мотоциклист-нарушитель.0

По сообщению полиции, трагедия произошла около 22 часов вечера 28 июля. 28-летний мотоциклист скончался в больнице от полученных травм. К счастью 45-летняя женщина-водитель «Форда», в который врезался мотоцикл, не пострадала. В полиции не исключают, что это был показательный заезд на камеру: три человека, перебежав проезжую часть в неположенном месте, возле разделительного отбойника снимали мотоциклиста на камеру, а потом первые подбежали к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU