В Лесосибирске мужчина искал, где взять кредит, и попал на мошенников

СЕГОДНЯ 03:45 2019-07-29T03:45:49+03:00

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В Лесосибирске мужчина искал в интернете возможность взять кредит на личные нужды. Однако попал на мошенников, которые виртуальным способом сами забрались ему в карман. И сейчас полиция города занимается поисками преступников.

Пострадавший – 54-летний мужчина, рассказал, что на одном из сайтов оставил онлайн-заявку на получение кредита от частных лиц. В этот же день ему перезвонили и сообщили, что готовы предоставить ему кредит. Нужно только оплатить страховку за дистанционные услуги. Продиктовали ему номер банковской карты, куда он перечислил деньги. После этого, потребовалось оплатить еще несколько так называемых услуг. В общей сложности мошенники вытрясли у мужчины 74 тысячи рублей. Однако обещанного займа потерпевший так и не дождался.

- В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению личности подозреваемого. Следователями ОМВД России по городу Лесосибирску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU