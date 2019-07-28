СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-28T16:24:09+03:00

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На видео хозяйка пострадавшей машины популярно объясняет, чем отличается экопарковка от газона. Но дело в том, что для Красноярска экопарковка с бетонной решеткой и травкой пока большая редкость, многие вообще не знают, что это такое. Вот и на улице Норильской такая проблема. Дворы забиты машинами, а экопарковка пустует. Одни считают, что это газон и берегут травку. Другие боятся, что машину могут попортить, поскольку многие пока не отличают газон от экопарковки. Жители даже интересовались экопарковкой в управляющей компании, убедились, что на это место можно ставить машину, но все равно опасаются вандализма.

Самое интересное, что ответственность за порезанные колеса взял на себя не совсем трезвый местный пенсионер. С одной стороны, понятно, что взять с него нечего, но, вот что пишет хозяйка машины в социальных сетях: «…дядя пенсионер, ему и выплачивать то неоткуда. Но сам факт, что сегодня он колеса порезал, завтра ему кто-то слово не так скажет, он тоже резать пойдёт? Это преступление и оно должно быть наказано по закону».

Владельцы машины вызвали дорожных полицейских записали на видео признание пенсионера и намерены добиться наказания для защитника «газонов».

В Красноярске порезали все четыре колеса у машины, стоящей на экопарковке.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

ИСТОЧНИК KP.RU