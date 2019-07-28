Жара, дожди и грозы: прогноз погоды на август в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-28T13:17:57+03:00

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Синоптики Gismeteo.ru опубликовали предварительный прогноз погоды на август. Так, первая декада месяца в Красноярске будет жаркой, от +25 до +30 градусов. Кстати, потепление начнется уже в последние дни июля, +24+26 градусов днем. В МЧС предупредили, что 29 июля в центре и на юге края возможны грозы и туманы. 31 июля возможен небольшой кратковременный дождь.

В первые дни августа высокая дневная температура будет сочетаться с дождями и грозами. С 11 числа температура начнет понижаться. 13 и 14 августа синоптики прогнозируют +14-15 градусов днем, ночные температуры понизятся до +8+9 градусов. Но последние дни месяца порадуют теплой и солнечной погодой.

Напомним, 1 августа в пресс-центре «Комсомольской правды» специалисты Гидрометцентра и МЧС представят подробный прогноз на август и расскажут о рисках чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU