Красноярский край занимает 51 место в рейтинге регионов по штрафам ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-28T12:30:15+03:00

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Аналитики сайта «Штрафы ГИБДД» подвели итоги первого полугодия 2019 г. по количеству штрафов, полученных автомобилистами страны. Рейтинг показывает, сколько штрафов в среднем приходится на одного жителя региона РФ в период с 01.01.2019 по 30.06.2019. В основу аналитики легло исследование о количестве населения на 1 января 2019 года и данные о выписанных штрафах в 2019 году в разбивке по областям России. Для сравнения приведены данные на первое полугодие 2018 года, что позволяет судить о динамике штрафов

ТОП-5 самых штрафоопасных регионов России в 2019 году возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь на одного жителя приходится 2,18 штрафа. Второе место в рейтинге заняла Карелия с 0,3 штрафами на одного водителя, на третьем месте Московская область — 0,2 штрафа. Четвертое место досталось Астраханской области — 0,17 штрафов на одного жителя. Закрывает пятерку Москва с 0,16 штрафа на одного москвича за полугодие.

Красноярский край занимает 51 место: 0,033 штрафа в расчете на одного жителя за полгода. Интересно, что это на 0,9% меньше, чем в 2018 году.

Нашим соседи, Тува и Хакасия, еще дальше в этом рейтинге.

Республика Тыва по частоте выписанных штрафов на 75-м месте. Здесь на одного жителя за полугодие приходится 0,017 штрафа, и это при том, что за по сравнению с 2018 годом количество штрафов выросло на 56,8%.

Республика Хакасия в самом конце списка, на 83-м месте из 85, здесь на одного жителя приходится 0,01 штрафа за полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU