Ипотека или аренда? Аналитики сравнили платежи красноярцев за 50 лет

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-28T09:29:42+03:00

Пусть маленькая, но своя? Или лучше большая, но чужая? Фото: Мария ЛЕНЦ

Что же выгоднее в итоге?

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Специалисты портала N1.RU подсчитали, в какую сумму обойдется аренда обычной квартиры в течение 50 лет без учета инфляции.

В качестве средней аренды однокомнатной квартиры по всем районам города взяли сумму 12 200 рублей.

За 50 лет на аренду жилья уйдут 7,3 млн руб. в нынешних ценах.

Купить собственную однокомнатную квартиру сейчас можно примерно за 2,1 млн рублей.

Если платить за ипотеку 16,3 тыс. рублей, то тогда своим жильём удастся обзавестись через 30 лет, переплата банку составит 4 млн рублей, в итоге общая сумма выплаты составит 6,1 млн рублей и ипотека получается выгоднее аренды.

Однако, если платить ипотеку 50 лет, то при ежемесячном платеже 15,6 тыс. руб. общая сумма выплаты будет больше, чем аренда — 7,6 млн руб.

Минус ипотеки в том, что нужен первоначальный взнос 15% или 320 тысяч рублей. Хотя здесь есть хитрость: покупатель просит продавца указать сумму больше, как будто он уже отдал первоначальный взнос.

Плюс ипотеки очевиден: психологически комфортнее жить в собственной квартире и платить не чужим людям, а вкладывать деньги в собственное гнездышко.

Кстати, согласно недавнему исследованию аналитического центра НАФИ, около 9% россиян арендуют жильё. Если переложить эту цифру на Красноярск, то без учета несовершеннолетних детей, это около 80 тысяч человек. Таким образом, в месяц все арендаторы в Красноярске суммарно тратят на аренду около 1 млрд. рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU