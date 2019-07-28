2019-07-28T09:14:32+03:00
Происшествия

В Красноярске пьяный водитель врезался в пассажирский автобус

К счастью, никто не пострадал
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: vk.com / kraschpФото: vk.com / kraschp
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Аварии на улицах города часто происходят из-за плотного движения, но утро воскресного дня – совсем другое дело: машин и пешеходов немного. Но, к сожалению, пьяные водители легко могут устроить ДТП даже на пустой дороге. В данном случае, маршрутный автобус № 19 остановился на красный сигнал светофора на пересечении улиц 60 лет Октября и Александра Матросова, в этот момент все и случилось: в него врезался автомобиль RAV4. Воскресным утром пассажиров в автобусе было мало, никто пострадал.

В случае ДТП водителей проверяют на алкоголь. Но тут и без экспертизы были видны признаки опьянения у водителя «Тойоты», что и подтвердилось при медицинском освидетельствовании: 0,62 промилле при допустимых 0,16. Водитель получит наказание как минимум за пьяную езду.

На место аварии прибыли не только дорожные полицейские, но и спасатели. Хотя возгорания не было, но на всякий случай двигатель автобуса залили водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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