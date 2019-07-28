В Красноярске стали чаще сбивать детей во дворах

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-28T06:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие полгода во дворах Красноярска произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, и это на 6 случаев больше, чем в прошлом году.

Несмотря на каникулы, в городе остается очень много детей и с каждым годом в их распоряжении все больше «транспортных средств»: самокатов, велосипедов, роликов, гироскутеров. Они гоняют по дворам, поскольку больше негде, и становятся жертвой невнимательных водителей.

Дорожные полицейские вышли с профилактическим рейдом во дворы Советского и Центрального районов, где уже произошли ДТП с участием детей.

Детям и взрослым рассказали о «дорожных ловушках». Это припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники, деревья и иные объекты на дороге, которые создают «слепую зону», то есть места с ограниченной видимостью.

Взрослым рекомендовали пройти по двору с ребенком и показать ему конкретные «дорожные ловушки», объяснить, что когда водитель едет в этих местах, то не видит часть дороги. Как показывает практика, это действует лучше абстрактных советов быть внимательнее или запретов.

ИСТОЧНИК KP.RU