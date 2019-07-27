2019-07-27T16:41:35+03:00
Общество

В Красноярске нашедшему потерявшегося рыжего кота обещают вознаграждение

Барсик пропал еще 15 июля и до сих пор не найден
Ольга КОСТИНА
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Верните за вознаграждение! Фото: соцсетиВерните за вознаграждение! Фото: соцсети
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В Красноярске разыскивается рыжий кот. Зовут Барсик. Шикарный парень! Хитрые глаза, длинные усы, пухлые щеки, круглый живот. Таким он был до исчезновения. Весил не меньше шести килограммов. Еще бы, при таком уходе! Хозяйка с него пылинки сдувала. Но Барсика на приключения потянуло. 15 июля он юркнул в приоткрытую входную дверь (переулок Светлогорский, 17). И был таков. Сложно представить эмоции хозяйки, когда она обнаружила пропажу своего любимца. Его искали, обошли всю округу. Но все безрезультатно. Будто испарился усатый-полосатый. Хозяйка умоляет красноярцев помочь:

«Для меня это не просто кот! Если кто-то увидит, пожалуйста, возьмите на передержку! Звоните в любое время! если кто-то уже нашел, умоляю – верните за вознаграждение!».

Звонить можно по телефону +7(923)784-81-14. Нужно помочь Барсику вернуться домой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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