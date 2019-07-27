В Хакасии пожарные вывели из задымленного дома 12 человек

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-27T16:16:39+03:00

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В Черногорске пожарные вывели из задымленного дома 12 человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 26 июля в 21:06. Через восемь минут пожарные были на месте вызова. В подъезде было сильное задымление. Горели вещи в комнате на втором этаже. Хозяин отсутствовал и чтобы добраться до очага возгорания, пришлось вскрывать двери. Площадь пожара составила 3 «квадрата».

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 23 человека, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии. - С верхних этажей по лестничным маршам звено газодымозащитников вывело 12 человек.

Причину пожара предстоит установить дознавателям. Не исключено, что произошло замыкание проводки.

Еще один пожар произошел в селе Полтаков Аскизского района. 51-летний мужчина погиб в собственном доме во время возгорания. По словам соседей, хозяин употреблял алкоголь и мог уснуть с тлеющей сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU