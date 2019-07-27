2019-07-27T13:04:14+03:00
Происшествия

Во время прогулки по красноярским «Столбам» туриста укусила змея

Мужчине потребовалась помощь медиков
Ольга КОСТИНА
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После укуса змеи туристу потребовалась помощь медиковПосле укуса змеи туристу потребовалась помощь медиковФото: Мария ЛЕНЦ
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Одному из туристов после прогулки по красноярским «Столбам» потребовалась помощь медиков и спасателей. Мужчину укусила змея. Как сообщают наши коллеги с 7 канала, инцидент произошел в лесном массиве в районе улицы Саянская 26 июля. Пострадавший сообщил о случившемся в скорую помощь. Информация из службы «03» поступила спасателям: требуется транспортировка до медицинской машины. Но спустя время – отбой. Мужчина самостоятельно смог добраться до врачей и ему тут же оказали необходимую помощь.

Еще один турист обратился за помощью к спасателям на выдвижной пост заповедника «Столбы». Он пожаловался на боль в ноге. Оказалось, что у мужчины вывих правой голени. Его транспортировали до улицы Свердловской, где пациента уже ожидала карета «скорой помощи».

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Первый вызов поступил от мужчины, который, предположительно, сломал ребра. Еще для одного туриста покорение «Столбов» закончилось травмой ноги (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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