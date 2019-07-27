2019-07-27T09:20:02+03:00
Происшествия

Красноярцев просят помочь в поисках женщины, страдающей потерей памяти

Валентина Моторина ушла из дома 24 июля
Ольга КОСТИНА
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Валентина Моторина ранее уже уходила из дома Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВалентина Моторина ранее уже уходила из дома Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярске разыскивается 79-летняя Валентина Моторина. Эта информация опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Известно, что 24 июля в полдень Валентина Петровна ушла из дома (ул. Никитина, дом 5) и пропала. Родные очень переживают. Ведь женщина страдает потерей памяти. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, ранее бабушка уже не раз уходила из дома. Но ее удавалось быстро найти и вернуть домой. Но в этот раз уже прошло несколько дней со дня исчезновения, а новостей нет.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, глаза темные, волосы темно-русые, волнистые.

Была одета: куртка темно-вишневая, черные брюки, черные туфли, темный берет.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей Валентины Моториной, просьба звонить по телефонам:

отдел полиции: 8 (391) 220-14-06

волонтеры: 8-950-996-60-66 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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