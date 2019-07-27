«Задел воздушным шариком»: в Канске во время детского праздника в кафе на ребенка упала стеклянная люстра

СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-27T06:45:34+03:00

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В Канске во время детского праздника на одного из маленьких гостей обрушилась стеклянная люстра. Ребенок серьезно пострадал. Информация об этом опубликована в одном из местных пабликов.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, этот случай произошел 24 июля. В тот день в кафе отмечали детский день рождения. Много маленьких гостей, торт, игры, смех. И, конечно, воздушные шары. Одни из малышей случайно задел шариком массивную стеклянную люстру, и она рухнула вниз. Прямо на стоявшего под ней мальчика.

Вот что пишет папа пострадавшего ребенка:

«В кафе «роща» на детском день рождении на моего ребенка упала трехъярусная стеклянная люстра, в результате чего ребенок получил глубокие резаные раны. Как висела эта люстра, что она упала, когда малыш задел ее воздушным шариком! Администрация кафе даже не извинилась, а наоборот виновникам торжества выставила счет за люстру».

После случившегося мальчика доставили в травмпункт, где ему оказали первую медицинскую помощь. Родители ребенка не намерены спускать эту ситуацию на тормозах. По их словам, заявление в полицию уже написано.

Фото: ЧП-Канск.

ИСТОЧНИК KP.RU