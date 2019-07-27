Серийного мошенника, орудовавшего по всей стране через интернет, задержали в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-27T06:00:03+03:00

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В Емельяновском районе полицейские задержали серийного мошенника, который обманывал людей через интернет. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В мае прошлого года в дежурную часть обратилась жительница Красноярска. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже двигателя для автомобиля. Связалась с продавцом, обсудили детали сделки, договорились. Одно из условий – деньги, а потом товар. Женщ9ина перевела 22 тысячи рублей. Но сувой заказ так и не получила.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Им оказался ранее не судимый 36-летний житель республики Башкортостан. Кроме того, стражами порядка было установлено, что мужчина причастен к серии аналогичных преступлений на территории Российской Федерации на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. По 159 статье уголовного кодекса (мошенничество) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU