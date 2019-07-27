В дворовом проезде Красноярска под колеса автомобиля попал 4-летний мальчик
В Красноярске ребенок, который шел в сопровождении своей мамы, попал под колеса автомобиля. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в дорожной полиции края.
ДТП произошло в дворовом проезде дома №6 на улице Шумяцкого. 4-летний мальчик неожиданно выскочил из-за припаркованной машины и прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля. Водитель ВАЗа даже не успел среагировать. В результате малыш получил незначительные травмы.
- Припаркованные автомобили, мусорные баки, кустарники, деревья и иные объекты на дороге для водителей создают «слепую зону», то есть места с ограниченной видимостью, - предупреждают в пресс-службе УГИБДД по краю. - Рекомендуем родителям внимательно следить за детьми во время прогулок, а также пройти по двору с ребенком и показать распространенные «дорожные ловушки».
Водителей же госавтоинспекторы просят всегда соблюдать скоростной режим. Особенно в жилых зонах.
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ИСТОЧНИК KP.RU