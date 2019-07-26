2019-07-26T16:28:51+03:00
Общество

11 предприятий Красноярского края сократили выбросы во время задымления

Среди них РУСАЛ, СГК, КраМЗ и другие
Ася ЖУКОВА
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11 предприятий Красноярского края сократили выбросы во время задымления. Но не кирпичный на Калинина.11 предприятий Красноярского края сократили выбросы во время задымления. Но не кирпичный на Калинина.Фото: Ася ЖУКОВА
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11 крупных предприятий Красноярского края снизили выбросы в период задымления. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, над Красноярском (и не только) вторую неделю подряд висит смог, образовавшийся из-за лесных пожаров в крае. Сейчас их 125, горит больше 900 тысяч гектаров тайги.

На днях губернатор Александр Усс обратился к предприятиям с просьбой добровольно уменьшить выбросы. А именно - ограничить работы, связанные с пылением.

Откликнулись уже 11 предприятий, документы начали поступать в министерство экологии. Нагрузку на окружающую среду снизил РУСАЛ, Красцветмет, Сибирская генерирующая компания, КраМЗ, ЭВРЗ и другие.

Тем временем из некоторых районов города продолжают приходить жалобы.

Сколько можно травить детей? - возмущаются местные жители. Фото: Ася ЖУКОВА

Сколько можно травить детей? - возмущаются местные жители.Фото: Ася ЖУКОВА

- Кирпичный завод на Калинина не просто пылит, - возмущаются люди. – Выбросы каждый день, круглосуточно! Мы задыхаемся от химического запаха, вони. Причем прямо за забором у завода находится спортивная площадка, где постоянно играют дети. Сколько можно уже их травить?! Кто за это ответит? Природоохранная прокуратура, ау!

ИСТОЧНИК KP.RU

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