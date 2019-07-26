11 предприятий Красноярского края сократили выбросы во время задымления
11 крупных предприятий Красноярского края снизили выбросы в период задымления. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.
Напомним, над Красноярском (и не только) вторую неделю подряд висит смог, образовавшийся из-за лесных пожаров в крае. Сейчас их 125, горит больше 900 тысяч гектаров тайги.
На днях губернатор Александр Усс обратился к предприятиям с просьбой добровольно уменьшить выбросы. А именно - ограничить работы, связанные с пылением.
Откликнулись уже 11 предприятий, документы начали поступать в министерство экологии. Нагрузку на окружающую среду снизил РУСАЛ, Красцветмет, Сибирская генерирующая компания, КраМЗ, ЭВРЗ и другие.
Тем временем из некоторых районов города продолжают приходить жалобы.
Сколько можно травить детей? - возмущаются местные жители.Фото: Ася ЖУКОВА
- Кирпичный завод на Калинина не просто пылит, - возмущаются люди. – Выбросы каждый день, круглосуточно! Мы задыхаемся от химического запаха, вони. Причем прямо за забором у завода находится спортивная площадка, где постоянно играют дети. Сколько можно уже их травить?! Кто за это ответит? Природоохранная прокуратура, ау!
ИСТОЧНИК KP.RU