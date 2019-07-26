Красноярцев ждут пасмурные и теплые выходные

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-26T16:04:05+03:00

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Выходные в Красноярске будут пасмурными, но относительно теплыми. К тому же пройдут кратковременные дожди, сообщили на сайте Среднесибирского УГМС.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, небо затянет тучами. Днем вероятны небольшие осадки, ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-22 градуса, ночью 12-14.

Ну а в крае погода может быть не столь благоприятной.

- 27 июля на юге Таймыра местами ожидаются порывы северного ветра 15-18 метров в секунду, в Туруханском районе, Эвенкии и в южных районах Красноярского края местами грозы, ночью по востоку центральных районов и в южных районах Красноярского края местами сильные дожди, в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах утром местами туманы, на юге Таймырского МР, в Туруханском районе и в Эвенкийском МР местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, - прогнозируют синоптики.

Кроме того, 26–28 июля на территории Республик Хакасия и Тыва, в южных районах Красноярского края вероятно повышение уровня воды. Возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.

ИСТОЧНИК KP.RU