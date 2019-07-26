В Красноярске четыре автобуса поменяют схему движения

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-26T15:49:39+03:00

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На улице Вавилова в Красноярске четыре автобуса поменяют маршруты с пятницы, 26 июля, и на все выходные. Это необходимо для проведения ремонта сетей.

Итак, автобусы № 58, 65 в сторону Предмостной площади поедут так: улица Вавилова - переулок Якорный - Красраб и далее, как обычно. В обратном направлении по той же схеме.

Маршрут № 90 в прямом и обратном направлении будет двигаться следующим образом: улица Вавилова - Затонская -Красраб и дальше по прежнему маршруту.

Маршрут № 92 в направлении Предмостной площади направится в объезд: улица Вавилова - переулок Якорный – Красраб – Затонская – Вавилова. А обратно: Вавилова – Затонская – Красраб - переулок Вузовский - Вавилова.

Соответственно, пока уберут остановки «Техникум» в сторону Корнетова, а также «Городской архив» и «ТЮЗ» в обоих направлениях. Временные остановки будут в районе Якорного,4, Вузовского,8 и улицы Вавилова.

ИСТОЧНИК KP.RU