Дополнительные рейсы до Москвы запускают из Красноярска

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-26T15:26:51+03:00

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Из аэропорта Красноярска открывают дополнительные рейсы до Москвы. Их запускают с начала августа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выполнять рейсы будут авиакомпании Nordwind и Аэрофлот.

Первая – по понедельникам, четвергам и субботам в 9.30. А обратно – с 31 июля по средам, пятницам, воскресеньям в 23.20 (по московскому времени).

Время перелета – около 5 часов, «борт» - Boeing 737-800. Расписание будет действовать не только в весенне-летний, но и в осенне-зимний период, то есть круглогодично.

Что касается Аэрофлота, здесь вводят дополнительный рейс со 2 августа до 1 сентября. Полеты будут выполняться на Airbus А320. Вот расписание:

- со 2 августа по 21 августа - ежедневно;

- с 22 августа по 1 сентября - из Красноярска во все дни, кроме среды и пятницы. Из Москвы во все дни, кроме вторника и четверга.

Вылет в 9.35 из Красноярска, в 23.50 из аэропорта Шереметьево. Время в пути - 4 часа 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU