В «Красном Яре» - огромные скидки из-за закрытия

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-26T14:57:00+03:00

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Гастроном «Красный Яр» из-за закрытия распродает товар с огромными скидками. Сегодня, 26 июля, магазин на Менжинского,10А работает последний день.

Полки опустели.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

- По такому случаю тут большая распродажа, - рассказали жители ближайших домов. – Реально низкие цены. Мы уже сходили сюда не по разу. Зеленый горошек, фасоль, алкоголь, заморозка, пополнили, так сказать, продуктовую корзину. Сейчас полки уже наполовину снесены, но еще есть, что приобрести.

На оставшиеся товары - приличные скидки.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Как пояснили на месте, гастроном действительно прекращает работу. Но не навсегда, а на время. Его закрывают на ремонт, работы займут примерно месяц. Поэтому запасы товаров и напитков не пополняют, а напротив, стараются поскорее их сбыть.

Говорят, магазин будет работать еще пару часов, так что вполне можно успеть отовариться. Открыть гастроном обещают в начале осени.

Гастроном будет работать еще пару часов.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU