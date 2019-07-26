«Водителя просто разорвало»: два смертельных ДТП произошло в Красноярском крае
В пятницу, 26 июля, в Красноярском крае случилось сразу два смертельных ДТП. Об этом сообщили в паблике ЧП – Красноярск.
Первое – неподалеку от деревни Старцево в Емельяновском районе. Здесь на 17-м километре трассы водитель Skoda вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Удар был очень страшным. 45-летний мужчина погиб на месте, пишет newslab.
- Водителя просто разорвало, - утверждают очевидцы. – Это была настоящая жуть. Родным – соболезнования.
Другая авария - в районе Уяра. На кадрах опубликованного в паблике ролика видно: столкнулись две машины. Обе искорежены, водителей зажало.
- Увы, без жертв не обошлось, - рассказывают свидетели.
Жуткое ДТП в Уяре . Видео: ЧП - Красноярск
По предварительным данным, женщина за рулем Nissan Qashqai не справилась с управлением, выдвинулась на встречку и там врезалась в Toyota Allion.
Как итог: двое погибших (женщина и ребенок из Toyota), а также шестеро пострадавших. Это оба водителя и четверо пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU