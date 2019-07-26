«Все зави-и-дуют»: занявшую три места для инвалидов даму на BMW оштрафовали на 5 тысяч

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-26T13:20:57+03:00

В Красноярске занявшую три места для инвалидов даму на BMW оштрафовали на 5 тысяч. Фото: Марина ЯКУБЕНКО, фейсбук.

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Занявшую сразу три места на парковке для инвалидов женщину на BMW нашли и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, на днях в соцсетях появилась фотография: черная иномарка вольготно расположилась на инвалидных местах. Снимки выложила красноярка Марина Якубенко. Все случилось у одной из больниц, рассказала она.

Причем сначала хозяйка BMW заняла одно место. А, когда Марина сделала ей замечание, перепарковалась – еще на два. Уверяла, что привезла и высадила у больницы маму. А после – только развернулась, на тех самых местах.

- Мне все зави-и-дуют из-за дорогой машины, - приводит красноярка слова автовладелицы. – Поэтому и стали жаловаться.

… После того, как снимки оккупировавшей три инвалидных места иномарки попали в полк ДПС ГИБДД, найти хозяйку труда не составило. Как и ожидалось, никаких документов, подтверждающих право пользоваться этой парковкой, у нее не оказалось.

Так что женщине выписали штраф – 5 тысяч рублей. И напомнили: если водитель является инвалидом (или перевозит такого пассажира), он обязан установить на машине знак. И, разумеется, иметь при себе соответствующие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU