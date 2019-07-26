2019-07-26T11:58:54+03:00
Общество

Красноярские дикоросы хотят собирать и вывозить китайцы

Это предложение обсуждается в минсельхозе
Ася ЖУКОВА
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Красноярские дикоросы хотят собирать и вывозить китайцы.Красноярские дикоросы хотят собирать и вывозить китайцы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Китайские предприниматели планируют собирать и вывозить из Красноярского края дикоросы (грибы, ягоды, лекарственные травы). Это предложение обсуждается в минсельхозе региона.

Такое сотрудничество может быть выгодно для края, считает первый замминистра Александр Походин. Речь идет о том, чтобы создавать на нашей территории совместные предприятия по хранению и переработке продукции, а потом сбывать ее в КНР.

Кроме того, бизнесмены из Китая могут выращивать лесные ягоды и травы на специально отведенных для этого участках. Данная практика вполне успешно применялась в крае еще в СССР. Если возродить ее, можно обеспечить практически бесперебойное получение урожая. К тому же мы не будем заготавливать дикоросы в естественной среде, истощая таким образом природный потенциал тайги, отметил Александр Походин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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