Застройщиков, подозреваемых в обмане красноярских дольщиков, оставили на свободе

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-26T10:14:03+03:00

Отправлять в изолятор их не стали

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Трех руководителей фирм-застройщиков, подозреваемых в обмане красноярских дольщиков, решили оставить на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ ГУ МВД России по краю.

Напомним, несколькими днями раньше против предпринимателей было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если их вина будет доказана, пойдут под суд за крупные хищения у дольщиков 10 многоквартирных домов на улицах Прибойная и Караульная-Шахтеров.

В пятницу, 26 июля, суд избрал меру пресечения. И это – только ограничение свободы. В СИЗО подозреваемых не отправят.

- Это решение органов предварительного следствия, согласованное с прокуратурой Красноярского края, - поясняют в пресс-службе. - Полиция исходит из того, чтобы предоставить возможность продолжения финансово-хозяйственной деятельности по строительству жилых домов и исполнения обязательств перед участниками долевого строительства застройщикам ООО «Спецстрой», ООО «Ситистрой», ООО «Сибинвест» и генеральному подрядчику ООО «Строительное управление 208».

ИСТОЧНИК KP.RU