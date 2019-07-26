2 миллиона по карманам. В аэропорту Красноярска поймали контрабандиста
Больше двух миллионов рублей (или 32 тысячи долларов США) попытался провезти из Красноярска в Баку 52-летний мужчина. Причем – без преувеличения – прямо на себе, - рассказали в пресс-службе красноярской таможни.
Набил карманы, ручную кладь пачками купюр по 5 тысяч рублей, 100 долларов – и попался! Контрабандиста поймали в аэропорту. Для прохождения контроля он выбрал «зеленый» коридор. А это значит, что товаров/денег, подлежащих таможенному декларированию, при нем быть не должно. Тем не менее у пассажира обнаружили больше 19 тысяч долларов, свыше 800 тысяч рублей и вдобавок 100 азербайджанских манат.
Без декларирования можно провозить не больше 10 тысяч долларов. Фото: красноярская таможня.
Между тем провозить без декларации можно не больше 10 тысяч долларов. То есть мужчина собирался нелегально переправить через границу больше 22 тысяч долларов, а это крупный размер.
Сейчас на контрабандиста завели уголовное дело. Ему светит большой штраф – до десятикратного размера суммы, что он намеревался вывезти, или два года ограничения свободы/принудительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU