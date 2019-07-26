2019-07-26T08:51:22+03:00
Происшествия

2 миллиона по карманам. В аэропорту Красноярска поймали контрабандиста

Теперь ему грозит до двух лет принудительных работ
Ася ЖУКОВА
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В аэропорту Красноярска поймали контрабандиста. Фото: красноярская таможня.В аэропорту Красноярска поймали контрабандиста. Фото: красноярская таможня.
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Больше двух миллионов рублей (или 32 тысячи долларов США) попытался провезти из Красноярска в Баку 52-летний мужчина. Причем – без преувеличения – прямо на себе, - рассказали в пресс-службе красноярской таможни.

Набил карманы, ручную кладь пачками купюр по 5 тысяч рублей, 100 долларов – и попался! Контрабандиста поймали в аэропорту. Для прохождения контроля он выбрал «зеленый» коридор. А это значит, что товаров/денег, подлежащих таможенному декларированию, при нем быть не должно. Тем не менее у пассажира обнаружили больше 19 тысяч долларов, свыше 800 тысяч рублей и вдобавок 100 азербайджанских манат.

Без декларирования можно провозить не больше 10 тысяч долларов. Фото: красноярская таможня.

Без декларирования можно провозить не больше 10 тысяч долларов. Фото: красноярская таможня.

Между тем провозить без декларации можно не больше 10 тысяч долларов. То есть мужчина собирался нелегально переправить через границу больше 22 тысяч долларов, а это крупный размер.

Сейчас на контрабандиста завели уголовное дело. Ему светит большой штраф – до десятикратного размера суммы, что он намеревался вывезти, или два года ограничения свободы/принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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